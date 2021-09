Afghánistán i sousední Pákistán si nemůže vynachválit český zoolog Daniel Jablonski. Plánuje zářijovou cestu do Pákistánu a rád by jel i do země, kterou ovládl Tálibán. Za tamními jedinečnými zvířaty, ale i lidmi, o jejichž životě prý víme méně než oni o našem.