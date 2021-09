Státní dluh by měl ke konci příštího roku dosáhnout téměř 2,9 bilionu korun. Má to představovat skoro 45 % českého HDP. V předcovidovém roce 2019 činil podíl dluhu na HDP 28 %. Uvádí to návrh státního rozpočtu na rok 2022 (Vláda).