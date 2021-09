První afghánská letecká společnost chce dnes obnovit domácí lety

Afghánská letecká společnost Ariana podle agentury AFP oznámila, že se dnes chystá obnovit domácí lety. Stalo se tak téměř tři týdny poté, co Afghánistán ovládlo islamistické hnutí Tálibán.

„Dostali jsme od Tálibánu a leteckých úřadů zelenou a předpokládáme, že dnes obnovíme lety,“ řekl AFP představitel letecké společnosti Tamím Ahmadí.

Ariana má malou flotilu letadel, která jsou v dost špatném technickém stavu, podotýká agentura AFP. Ve Spojených státech a v Evropské unii má zakázáno létat.

Z prohlášení není jasné, zda se obnova letů týká i kábulského letiště, z něhož bylo v druhé polovině srpna evakuováno více než 120.000 cizinců a jejich afghánských spolupracovníků. Tisícům dalších Afghánců, kteří se na letiště vydali, se zemi opustit nepodařilo. Civilní část mezinárodního letiště byla uzavřená a evakuace probíhaly z vojenské části letiště, kterou hlídali američtí vojáci. Ti se ze země stáhli k 31. srpnu.

Pomoci s obnovou provozu letiště by mohli technici z Kataru, který je důležitým spojencem USA, ale udržuje současně blízké vztahy s Tálibánem. Katarský tým je již na místě a jedná s islamisty. Katarský ministr zahraničí Muhammad bin Abdar Rahmán Sání ve čtvrtek uvedl, že zatím není jasné, kdy začne letiště v Kábulu znovu fungovat. „Doufáme, že to bude co nejdříve,“ prohlásil Sání. (ČTK)