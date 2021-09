Robotickému vozítku Perseverance americké vesmírné agentury NASA se nejspíš podařilo odebrat vzorky z povrchu Marsu. Hlavní inženýr projektu Adam Steltzner už na Twitteru vyjádřil své nadšení z úspěšného odběru. NASA je však opatrnější a údaje chce ještě ověřit.

Need to take a few more pics with better lighting just to be extra certain. It’s fine. I’m fine. We’re all fine! 😵‍💫 #SamplingMars https://t.co/RxfA1fjLOl

— Adam Steltzner (@steltzner) September 3, 2021