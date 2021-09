Žáci ani zaměstnanci základních uměleckých škol se pro výuku nemusí prokazovat testem na covid ani očkováním. Musí mít roušku na chodbách, řekla prezidentka Asociace ZUŠ Jindřiška Kudrlová.

„Testování pro nás není vůbec komplikace, protože děti sem (do ZUŠ) nemají povinnost nosit žádná čestná prohlášení (o testu na covid-19) a ani se tu nemusí testovat,“ řekla Kudrlová. Podle ní by taková povinnost byla zbytečná, protože do 9. září se koná sreeningové testování v základních a středních školách, kam žáci chodí před odpolední výukou v základních uměleckých školách. „U nás je pouze jedna věc, kterou musíme dodržovat, a to je do věku 15 let roušku a od 15 let respirátor ve společných prostorách,“ dodala. Za samozřejmost označila hygienická opatření, jako je větrání nebo vytírání podlahy. Co bude v dalších týdnech a měsících, podle ní není možné odhadovat. Záležet bude na vývoji epidemie, podotkla.

Základní umělecké školy se řídí jiným nařízením než například střediska volného času, kde budou muset děti starší šesti let ve skupinách nad 20 účastníků předkládat jednou týdně test na covid-19. Důvodem rozdílného přístupu v opatření ministerstva zdravotnictví je podle Kudrlové to, že volnočasová střediska nabízí zájmovou činnost, zatímco ZUŠ zajišťují jako školy vzdělávání. Na rozdíl od základních a středních škol ovšem stát pro ZUŠ nezajistil testy a ani jim na ně nedal příspěvek.

Zájem o vzdělávání v ZUŠ je podle Kudrlové nyní podobný jako v minulosti, i když někteří rodiče možná ještě se zápisem vyčkávají na další vývoj epidemie. V době výuky na dálku kvůli covidu-19 v minulém školním roce dětí v ZUŠ ubylo, v současnosti ale už propad jejich počtu není nijak výrazný, řekla. Rozdíly jsou podle ní mezi okresy či kraji. „Mohou být některé školy, kterým ubylo víc dětí, ale zase některé, které jsou na tom stejně, a jiné, které mají víc, než měly,“ popsala. (ČTK)