Pentagon připustil, že by v budoucnu mohl koordinovat svou činnost s Tálibánem

Spojené státy možná budou muset koordinovat s Tálibánem veškeré budoucí protiteroristické údery v Afghánistánu proti tamním bojovníkům Islámského státu a dalším organizacím, připustil dnes nejvýše postavený americký generál Mark Milley, který vede sbor náčelníků štábů.

Tálibán je podle Millleyho osobní zkušenosti „bezohledná skupina“ a teprve v budoucnu se „ukáže, zda se změní či nikoliv“, prohlásil generál na tiskové konferenci.

Pentagon uspořádal tiskovou konferenci dva dny po oficiálním ukončení evakuací z Afghánistánu, kde po překvapivé a bleskové ofenzivě převzalo moc radikální hnutí Tálibán. Američané a jejich spojenci vypravili z kábulského letiště od 13. srpna celkem 778 evakuačních letů, na jejichž palubě bylo 124.334 lidí. Téměř 6000 z nich byli Američané, uvedl Milley.

Od 17 do 31. srpna přiletělo v rámci afghánské operace do Spojených států 31.107 lidí, z nichž 14 procent jsou občané USA a přibližně 77 procent jsou Afghánci, jimž ve vlasti hrozila smrt. V evakuačních letech byli také příbuzní ohrožených lidí nebo občané třetích zemí.

Bidenova administrativa buduje středisko, ve kterém by mohla dočasně ubytovat až 50.000 afghánských uprchlíků. Bude stát na vojenské základně, poskytne základní zdravotní péči a asistenci, ale nebude to trvalé řešení, uvedla dnes mluvčí Bílého domu Jen Psakiová. Stát Afgháncům v tomto středisku zprostředkuje kontakt s organizacemi, které jim pomohou s přesídlením do USA, píše Reuters.

Ministr obrany Lloyd Austin se k budoucím vztahům s Tálibánem odmítl konkrétně vyjádřit. Evakuace z Kábulu označil za „historickou operaci, která ukončila poslední misi americké války v Afghánistánu“. „Nejdelší americká válka dospěla ke svému konci,“ prohlásil Austin. Americké síly působily v asijské zemi po dvě desetiletí.

Generál Milley spolu s ministrem Austinem obhajovali útok amerického dronu v Afghánistánu, při němž zemřelo několik civilistů. Podle generála civilisty zabily sekundární výbuchy, což dokazuje, že v zasaženém autě byly výbušniny. „Dodrželi jsme postupy. Byl to oprávněný útok,“ prohlásil Milley.

Spojené státy zvažují všechny možnosti a cesty, jak nadále pomáhat Američanům a lidem s právem na legální pobyt v USA s jejich odchodem z Afghánistánu, uvedla podle agentury Reuters náměstkyně amerického ministra zahraničí Victoria Nulandová. Pokud to bude v zájmu USA a jejich spojenců, je Washington připraven jednat i s Tálibánem, uvedla Nulandová.

„Nebudeme je soudit podle jejich slov, ale podle jejich činů. Vzhledem k jejich minulosti mají dost co dokazovat. Mohou ale také hodně získat, pokud se jim podaří spravovat Afghánistán lépe, než když byli naposledy u moci,“ prohlásila Nulandová.

Washington chce do Afghánistánu i nadále posílat humanitární pomoc. Řeší, jak to provést, aby ze zásilek neprofitovala jakákoliv vláda, která se v zemi ujme moci, cituje Nulandovou Reuters. (ČTK)