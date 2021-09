Rozpočet MŠMT by se měl zvednout o šest miliard proti původnímu výhledu

Rozpočet ministerstva školství by se v příštím roce mohl zvednout meziročně zhruba o 7,8 miliardy korun na 247,5 miliardy korun. Ve srovnání s původním výhledem rozpočtu by to mělo být o šest miliard korun víc. Vyplývá to z návrhu, který od ministerstva financí dostala vláda.

Proti vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) z minulého týdne počítá aktuální rozpis pro školství na příští rok s částkou o 4,3 miliardy korun menší.

Schillerová minulý týden po jednání s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) oznámila, že by se měl rozpočet školství v roce 2022 zvýšit meziročně o 12,1 miliardy korun na 251,8 miliardy korun. Uvedla, že se s Plagou dohodla mimo jiné na meziročním nárůstu na vzdělávání na vysokých školách o 1,1 miliardy korun. Proti původní částce, se kterou počítal výhled rozpočtu i jeho základní parametry z letošního června, to mělo být o 100 milionů korun víc. Oba se také dohodli na tříprocentním růstu platů pedagogů, což by mělo představovat nárůst o 4,3 miliardy korun.

Podle aktuálního návrhu se má rozpočet školství zvednout z letošních 239,6 miliard na 247,5 miliard korun v příštím roce. Částka zahnuje i peníze z Evropské unie. Je zhruba o 3,5 miliardy vyšší než suma schválená vládou v červnu. Základní parametry rozpočtu ministerstva školství tehdy počítaly s meziročním nárůstem o 4,4 miliardy na 244 miliardy korun.

Zveřejněný návrh nyní proti původním parametrům z června nezahrnuje například vyšší růst peněz na vzdělávání na vysokých školách. Místo 1,1 miliardy korun předpokládá růst o jednu miliardu tak jako už původní výhled rozpočtu. V návrhu se také píše, že se neuvažuje o plošném navýšení objemu peněz na platy u žádné kategorie zaměstnanců ve vládou regulované sféře. O 3,1 miliardy korun proti schválenému výhledu se mají zvednout peníze na zajištění většího počtu pracovníků a nárůst počtu odučených hodin. „Rovněž je navrženo posílení dotací pro soukromé a církevní školy o 1,4 miliardy či výdajů v souvislosti s mládežnickými aktivitami a prevencí o 40 milionů korun,“ uvedlo ministerstvo v návrhu.

Státní rozpočet bude po volbách schvalovat nová Sněmovna a není vyloučeno to, že se čísla v návrhu ještě změní.

Za posledních pět let se rozpočet ministerstva školství bez peněz z EU zvedl zhruba o 89,7 miliardy korun, tedy o dvě třetiny výše z roku 2016. Mezi roky 2018 a letoškem stoupl o 56,4 miliardy korun. Proti loňsku vzrostl o 11,7 miliardy korun. Mezi roky 2020 a 2019 byl nárůst o 20,7 miliardy, o rok dříve o 24 miliard. V roce 2018 se rozpočet meziročně zvýšil o 20,8 miliardy korun. V roce 2017, kdy byly naposledy volby do Poslanecké sněmovny, činil 149,3 miliardy korun, což bylo o 12,5 miliardy korun víc než v předchozím roce. (ČTK)