Senegalec Sima přestoupil ze Slavie do Brightonu

V poslední den přestupového období změnil dres kromě obránce Davida Zimy i slávistický ofenzivní talent Abdallah Sima. Senegalský hráč přestoupil do Brightonu, kde podepsal smlouvu do roku 2025. Simovu cestu do Česka jsme popsali zde.

Dan Ashworth: “It’s important we remember Abdallah’s had a very rapid rise. It is essential we manage his development.” 💬📈

A sign of things to come… 👇🎯pic.twitter.com/7HXbE7aRpA

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 31, 2021