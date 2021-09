Babiš: Můj výrok Best in covid byl vytržen z kontextu, hovořil jsem o V4

Premiér Andrej Babiš připustil, že jeho vláda loni v září nezvládla epidemii covidu-19, pokud šlo o návrat dětí do škol a lidí z dovolených. Jeho loňský srpnový výrok „Best in covid“ byl ale podle něj vytržen z kontextu a zneužit některými novináři a opozicí.

Babiš to řekl před dnešním odletem na Bledské strategické fórum do Slovinska, kde bude s premiéry několika dalších evropských zemí a unijních institucí diskutovat o budoucnosti Evropy, včetně jejího zotavení z pandemie covidu-19.

„Díval jsem se teď na to video z loňska, za které se mi někteří novináři a opozice posmívají, že jsem řekl ‚Best in covid‘, ale já jsem řekl ‚we four‘ (my čtyři, tedy země V4 – Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko),“ řekl dnes Babiš.

„Potom samozřejmě jsme návrat v září do škol a z dovolených nezvládli, doufejme, že tento rok to zvládneme podstatně lépe,“ dodal s tím, že tomu pomůže i proočkovanost a promořenost obyvatel. (ČTK)