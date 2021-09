Světová zdravotnická organizace (WHO) nově začala monitorovat variantu koronaviru mý, kterou poprvé objevili v Kolumbii a teď je hlášena i v dalších jihoamerických zemích a také v Evropě. Podle WHO má „soubor mutací, které ukazují na možnost“, že imunita nakaženého virus nerozpozná.

Vědecké označení varianty zní B.1.621 a v angličtině se označuje přepisem příslušného řeckého písmena jako Mu.

Nicméně aspoň prozatím zůstává varianta mý mezi čtyřmi dalšími variantami (éta, ióta, kappa a lambda), které WHO pouze monitoruje a nezařazuje je mezi tzv. „variants of concern“, tedy obávané. Ty jsou stále čtyři: alfa, beta, gamma a delta. (WHO, CNA)