Británie popřela zprávy o tlaku na prodloužení provozu letištní brány v Kábulu

Británie se dnes ohradila proti tvrzení, že nese nepřímou odpovědnost za čtvrteční teroristický útok u kábulského letiště. Při čtvrtečním teroristickém útoku u brány atentátník zabil nejméně 170 Afghánců a 13 amerických vojáků.

Podle víkendové zprávy serveru Politico ponechaly USA, které měly informaci o bezprostředně hrozícím velkém atentátu, bránu Abbey otevřenou déle, než původně chtěly, aby vyhověly Británii. Právě tímto vchodem pouštěla Británie na letiště lidi, které chtěla evakuovat.

Politico napsal, že britská armáda tlačila na to, aby brána zůstala otevřená navzdory varování, že afghánská větev Islámského státu chystá v oblasti atentát.

Britský ministr zahraničí Dominic Raab se dnes proti této interpretaci ohradil. „Není pravda, že jsme naléhali na to, aby zůstala brána otevřená déle,“ řekl. Dodal, že Británie na informaci o hrozbě také reagovala výzvou, aby lidé z toho místa odešli. Raab pouze řekl, že Británie bránu Abbey používala pro civilisty, kteří mířili na letiště a které chtěla evakuovat.

Zdroj z britské obrany citovaný deníkem The Guardian řekl, že armády obou zemí se dohodly na tom, že brána Abbey zůstane otevřená navzdory riziku a že šlo o „společné rozhodnutí“.

V USA byla při debatě předcházející útoku označena brána Abbey za nejpravděpodobnější místo, kde útočník udeří.

Pentagon kritizoval Politico za to, že je jeho informace postavená na „nezákonném vyzrazení tajné informace“. „Odsuzujeme nezákonné prozrazení tajné informace a jsme proti publikování zprávy založené na této informaci v době, kdy byla v chodu nebezpečná operace,“ uvedl Pentagon k článku serveru Politico.

Čtvrteční atentát u letiště nebyl jediný incident, který provázel chaotickou evakuaci cizinců a jejich afghánských spojenců z Afghánistánu. Americká armáda při nedělním útoku bezpilotního letounu na auto s údajným potenciálním atentátníkem zasáhla afghánskou rodinu a deset jejích členů přišlo o život.

Jde o poslední známou vojenskou operaci americké armády v Afghánistánu. Příbuzní sdělili, že mrtví neměli nic společného s extremisty.

Švagr mrtvého Zemárího Ahmadího řekl, že se Ahmadí právě vrátil ze zaměstnání pro korejskou charitu. Když parkoval auto do garáže, vyběhly ho přivítat děti a právě v té chvíli je zasáhl útok.

Podle stanice CNN bylo mezi mrtvými sedm dětí. Pentagon oznámil, že střela mířila na auto s možným atentátníkem a že po zásahu nastaly druhotné exploze, které rodinu zabily. Útok byl reakcí na další zprávu o bezprostředně hrozícím atentátu na letiště. Nejmladšímu z dětí byly podle CNN dva roky. Byla to holčička, jejíž tělo našli příbuzní až v pondělí v troskách.

„Byla to obyčejná rodina, my nejsme Islámský stát, byl to rodinný dům, v němž žijí mí bratři s rodinami,“ řekl bratr jednoho z mrtvých. Příbuzní mrtvých při pondělních pohřbech provolávali smrt Americe. (ČTK)