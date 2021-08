Ve Španělsku se opět vede debata o možném zákazu vítání propuštěných vězňů ETA

Ve Španělsku se v těchto dnech znovu rozhořela debata o akcích, jimiž někteří Baskové vítají po propuštění z vězení členy bývalé teroristické organizace Baskicko a jeho svoboda (ETA). Šéf baskické regionální vlády Iňigo Urkullu je označil za „odporné“, protože jsou urážkou obětí atentátů.

Španělská opoziční strana vyzvala centrální vládu, aby takové akce zakázala. Informoval o tom deník La Vanguardia.

Debatu spustilo vítání propuštěného vězně Agustína Almaraze minulý týden v Bilbau. Lidová strana ve čtvrtek podala do španělského parlamentu žádost ministrovi vnitra Fernandu Grande-Marlaskovi, aby přijal opatření, jež by neumožňovala konání takových akcí, jimž se říká „ongi etorris“ (baskicky Vítejte). Jejich zákaz dlouhodobě požadují také sdružení obětí ETA, při jejíchž útocích od 60. let minulého století zemřelo na 830 lidí, většinou policistů či vojáků.

Lídr regionální vlády Urkullu, který je členem konzervativní Baskické národní strany (PNV), vyzval separatistickou stranu EH Bildu, aby akcím „ongi etorris“ zabránila. Šéf strany EH Bildu Arnaldo Otegi ale namítl, že španělský soud je nezakázal a že neuráží oběti, ani neobhajují teroristickou činnost.

I samotnému Otegimu se v březnu 2016 dostalo podobného přivítání, když byl propuštěn z vězení, kde se odpykal trest šest a půl roku za pokus obnovit zakázanou politickou stranu Batasuna, považovanou za politické křídlo ETA.

Také podle právníků citovaných deníkem La Vanguardia lze vítání propuštěných vězňů ETA jen těžko zakázat. „Vězňové z ETA, stejně jako další vězni, kteří si odpykají trest, mohou být vítáni svými příbuznými či přáteli,“ řekl baskický soudce Augusto Maeso. Podle něj akce nejde předem zakázat. Lze pouze stíhat osoby za činy, které se na nich stanou a mohou být považovány za podporu terorismu či urážku obětí. Takový trestný čin definují jak španělský trestní zákoník, tak baskický a španělský zákon o ochraně obětí terorismu.

Terčem útoků ETA, které začaly v roce 1961 a skončily v roce 2010, byli politici, vojáci či policisté. Při atentátech ale zemřely i desítky civilistů, včetně dětí. V roce 2011 vedení ETA oznámilo, že s konečnou platností zastavilo ozbrojený boj, a v roce 2018 tato organizace oficiálně zanikla. V prohlášení tehdy uvedla, že jako organizace skončila, ale že její bývalí členové budou dál usilovat o nezávislé, sjednocené a socialistické Baskicko. (ČTK)