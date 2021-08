Biden slíbil, že se USA postarají o zbylých 100 až 200 amerických občanů v Afghánistánu

Americký prezident Joe Biden v prvním projevu k národu od stažení z Afghánistánu přislíbil, že se postará o těch zhruba sto až dvě stě amerických občanů, kteří v zemi zůstali. „Pokud budou chtít,“ řekl. Zmínil se také o roli exprezidenta Trumpa.

„Můj předchůdce se dohodl s Tálibánem, kterému slíbil, že z Afghánistánu odejdeme do 1. května. Docílili jsme v Afghánistánu, co jsme si vytyčili po deseti letech a zůstali dalších deset. Bylo na čase tuhle válku skončit. Zůstat jakkoli déle by znamenalo ohrozit bezpečnost Američanů,“ řekl.

„Mým hlavním úkolem coby prezidenta je ochránit Ameriku. Nechtěl jsem protahovat tuhle věčnou válku a nechtěl jsem ani protahovat věčný odchod. Musíme ochraňovat Ameriku dnešní a budoucí, ne tu z roku 2001. Válka v Afghánistánu skončila.“