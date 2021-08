Novým estonským prezidentem se stane dosavadní ředitel národního muzea Alar Karis. V druhém kole hlasování pro něj zvedlo ruku 72 zákonodárců. (ERR)

Congratulations to Mr Alar Karis, next President of the Republic of #Estonia elected @Riigikogu today 🇪🇪🇪🇪🇪🇪 pic.twitter.com/JwQcBfQrVI

— Lauri Bambus 🇪🇪 (@LauriBambus) August 31, 2021