Prezident USA Joe Biden v úterý vystoupí s projevem k rozhodnutí neprodloužit přítomnost amerických vojáků v Afghánistánu. (AFP)

NEW: Pres. Biden will address the nation on Tuesday afternoon on his "decision not to extend our presence in Afghanistan beyond 8/31,” according to White House statement. https://t.co/qWZC8iwcC0 pic.twitter.com/OW25R5mbed

— ABC News Politics (@ABCPolitics) August 30, 2021