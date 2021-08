Rada bezpečnosti OSN schválila rezoluci, v níž se obrací na afghánské hnutí Tálibán s tím, aby i po stažení Američanů ze země umožnilo odjezd všem, kdo si odchod ze země přejí. Rezoluce ale neobsahuje bod, který se snažila prosadit Francie a který měl zajistit vytvoření bezpečné zóny pro humanitární operace.

Pro rezoluci, jejíž text navrhly USA, Francie a Británie, se vyslovilo 13 z 15 členů Rady. Čína a Rusko se hlasování zdržely.

Rada bezpečnosti podle textu rezoluce čeká, že Tálibán dodrží své závazky, zejména ten, že umožní z Afghánistánu odjet Afgáncům a cizincům i po stažení amerických vojáků. USA mají podle svého minulého závazku stažení dokončit v úterý.

Za minulých 14 dní od vstupu Tálibánu do Kábulu, se podařilo z Afghánistánu evakuovat 122.000 lidí, z nichž podle nového údaje Bílého domu bylo 6000 Američanů. V zemi je jich podle americké diplomacie stále zhruba 300. USA chtějí v evakuaci pokračovat i po odchodu vojáků.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v neděli řekl, že Paříž a Londýn budou chtít prosadit, aby v Kábulu vznikla bezpečná zóna a díky ní by mohly pokračovat humanitární operace. „Myslím, že se to realizovat dá, nevím, kdo by se mohl postavit proti požadavku zajistit bezpečnost humanitárních projektů,“ řekl Macron.

Diplomaté v New Yorku, s nimiž hovořila agentura AFP, sdělili, že rezoluce neměla obsahovat žádné „operační závazky, ale stanovit principy, základní politické požadavky a varování“.

Podle odborníka na problematiku prevence konfliktů Richarda Gowana rezoluce obsahuje požadavek, aby Tálibán ponechal otevřené kábulské letiště a umožnil OSN dopravovat do Afghánistánu pomoc. (ČTK)