Na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) odpoledne úspěšně přistála nákladní loď Dragon společnosti SpaceX. Přiletěla s více než 2170 kilogramy zásob a různého vybavení, včetně například robotického ramena, zmrzliny, různých tvorů pro experimenty nebo i vzorků betonu.

Vesmírný kamion se připojil k modulu Harmony v 16:30 SELČ, tedy o půl hodiny dříve, než bylo naplánováno. Nicméně pevné spojení pomocí 12 speciálních úchytů trvalo dalších 15 minut. Celou operaci vysílala na svém webu v přímém přenosu televize americké vesmírné agentury NASA.

Ke zvládnutí zdárného příletu Dragonu a jeho přistání na orbitálním komplexu poblahopřála pozemnímu řídícímu středisku Megan McArthurová, která operaci na palubě ISS kontrolovala. „Gratulujeme týmům NASA a SpaceX a mnohokrát děkujeme. K mým narozeninám mi dosud nikdo neposlal vesmírnou loď,“ řekla astronautka NASA, která dnes slaví 50. narozeniny.

Sedmičlenná posádka, která nyní stanici obývá, uvítá, že její jídelníček zpestří nové čerstvé potraviny jako avokádo, citrony a také zmrzlina. K dalším vědeckým pokusům poslouží zásilka živých tvorů, mezi nimiž jsou mravenci a žábronožky. K experimentům spojeným se zlepšováním ochrany před účinky záření jsou určené různé materiály, včetně například betonu.

Zvláštní položkou v nákladu Dragonu je robotické rameno japonské společnosti Gitai, které by mělo v budoucnu zastoupit kosmonauty při různých běžných pracích. První testy budou provedeny uvnitř ISS, budoucí modely by se pak měly využívat i ve volném kosmu při různých opravách. Podle představitele firmy Tojotaky Kozukiho by se tyto roboty mohly už v roce 2025 podílet na výstavbě základny a těžbě vzácných nerostů na Měsíci.

Na ISS nyní pracují Američané McArthurová, Shane Kimbrough a Mark Vande Hei, Rusové Pjotr Dubrov a Oleg Novickij, Francouz Thomas Pesquet a Japonec Akihiko Hošide, který je také aktuálním velitelem posádky. Vande Hei, Dubrov a Novickij přiletěli na orbitální komplex 9. dubna lodí Sojuz MS-18 a měli by tam zůstat rok. Zbylí čtyři členové posádky na ISS dorazili o 15 dnů později lodí Crew Dragon Endeavour společnosti SpaceX. Ti mají na oběžné dráze kolem Země pracovat půl roku. (ČTK)