V Číně budou smět děti do 18 let hrát online hry pouze jednu hodinu v pátek, o víkendech a během svátků. Oznámil to tamní regulační úřad. Na počátku srpna média v zemi upozornila na rostoucí závislost na hrách mezi mladými.

Tvrdší regulace odráží obavy z dopadů nadměrného hraní her na mladé. Dosud mohli děti a mladiství hrát v online prostředí každý den 90 minut. Během svátků se doba zvýšila až na tři hodiny. (BBC)