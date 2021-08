Od 20. září se začnou v ČR aplikovat třetí dávky vakcín proti covidu

V Česku se začnou třetí dávky vakcín proti covidu aplikovat od 20. září. Od 10. září budou lidé, kterých se to týká, dostávat upozornění formou sms.

„Ti, co dostali Pfizer, tedy Comirnaty, to je většina, dostanou opět Comirnaty. Ti, co měli vektorovou vakcínu, tedy AstraZeneca nebo Janssen, budou mít možnost přeočkování jak Pfizerem, tak i Modernou,“ prohlásil ministr zdravotnictví Vojtěch na tiskové konferenci.

Třetí dávku vakcíny proti covidu mají získat všichni očkovaní po osmi měsících od aplikace druhé dávky. Přednost dostanou prioritní skupiny, tedy senioři, zdravotníci a potom učitelé. Postupně mohou na očkování jít všichni, bude to ale dobrovolné.

Třetí dávku vakcín nemusí podle Vojtěcha schvalovat vláda. Je to v gesci jeho resortu.