Začíná tenisové US Open, Djokovič zaútočí na kalendářní grandslam

V New Yorku dnes začíná tenisové US Open, povolený vstup mají jen očkovaní proti covidu-19. Srb Novak Djokovič zaútočí na kalendářní grandslam, chybět naopak budou sestry Williamsovy. V ženské dvouhře se představí devět českých hráček, v mužské figuruje jeden český zástupce.

Největším favoritem mužské dvouhry je světová jednička Novak Djokovič, který předchozí tři turnaje velké čtyřky letos vyhrál a v New Yorku tak zaútočí na kalendářní grandslam.

„Je to pro mě obrovská motivace,“ přiznal Srb, který se v případě vítězství na US Open také osamostatní v počtu získaných grandslamů na první příčce historické statistiky před Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem. Všichni tři mají nyní na kontě 20 prestižních titulů, ani jeden z Djokovičových rivalů navíc do turnaje kvůli zranění nezasáhne.

V New Yorku se kvůli zraněním nepředstaví ani sestry Williamsovy. „Zkusili jsme všechno. Udělala vše, co mohla,“ řekl k Serenině neúspěšné snaze turnaj stihnout kouč Patrick Mouratoglou. Jeho svěřenkyně a mladší ze sester tak přijde o možnost usilovat o 24. grandslamový titul, kterým by se v počtu získaných grandslamů vyrovnala Australance Margaret Courtové.

V mužské části dnes vstoupí do turnaje Jiří Veselý, kterého čeká Jihoafričan Kevin Anderson. V ženském pavouku se v prvním kole představí devět Češek – Tereza Martincová dnes vyzve favorizovanou Bělorusku Viktorii Azarenkovou, Marie Bouzková zase japonskou hvězdu a obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou. Debut v hlavní soutěži US Open si odbude také letošní překvapivá vítězka Roland Garros Barbora Krejčíková.

Souboje 1. kola:

1. hrací den:

Veselý, J. – Anderson, K.

Krejčíková, B. – Sharmaová, A.

Vondroušová, M. – Ruseová, G.

Martincová, T. – Azarenková, V.

Bouzková, M. – Ósakaová, N.

2. hrací den:

Muchová, K. – Sorribesová Tormová, S.

Plíšková, Ka. – McNallyová, C.

Kvitová, P. – Hercogová, P.

Plíšková, Kr. – Koviničová, D.

Siniaková, K. – Sevastova, A.