I současné výjezdy členů vlády do krajů by mohly být brány jako součást kampaně

Současné výjezdy členů vlády do krajů by mohly být problematické z pohledu vedení volební kampaně před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Informoval o tom Tomáš Hudeček, člen vedení brněnského úřadu, který dohlíží na financování stran a hnutí.

Úřad podle něj tyto výjezdy sleduje. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí dnes zveřejnil závěry z kontroly prezidentské kampaně Miloše Zemana, v nichž dospěl k závěru, že prezidentovy výjezdy do krajů před prezidentskými volbami v roce 2018 byly zčásti předvolební kampaní.

„Kombinování veřejné funkce a volební kampaně je dost problematické a rozhodně to sledujeme. Bohužel si myslím, že současné výjezdy, které jsou častější, než byly v minulých volbách, jsou jen důsledkem toho, jak si kandidující subjekty flexibilně osvojují zákonná pravidla volební kampaně,“ uvedl Hudeček. (ČTK)