Německý ministr vnitra nevylučuje zpřísnění na hranicích, odbory to kritizují

Německý ministr vnitra Horst Seehofer v případě nepříznivého vývoje nevylučuje zpřísnění kontrol na německých hranicích, aby země zabránila přílivu migrantů z Afghánistánu.

Seehoferovo prohlášení, které učinil v rozhovoru s nedělníkem Bild am Sonntag, dnes kritizuje šéf vlivných policejních odborů GdP Andreas Rosskopf. V rozhovoru s deníkem Rheinische Post řekl, že na zpřísnění kontrol nemá policie vybavení a že na hranici s Českem a Polskem nelze kvůli afghánským běžencům natáhnout žiletkový drát.

„Uděláme vše, abychom zabránili nekontrolovanému přílivu běženců do Evropy,“ řekl Seehofer. „V případě nouze zpřísníme kontrolní opatření na našich hranicích. Ne každý, kdo do naší země chce, smí přicestovat,“ dodal.

Podle Rosskopfa vnímají policisté Seehoferovo prohlášení velmi kriticky, protože zpřísnění hraničních kontrol, které jsou nyní jen namátkové, nelze tak snadno provést. „Šest let odmítá ministerstvo vnitra spolkové policii potřebné vybavení pro takové kontroly,“ řekl s tím, že policii chybí drony, moderní maskované zásahové vozy, technika pro kontrolu dokladů v terénu nebo mobilní strážnice.

„V současné době nedokážeme ani na železnici a na silnicích zajistit, že již jednou vyhoštěné Afghánce nebo jiné, kteří se prokážou falešnými doklady, spolehlivě odhalíme,“ řekl Rosskopf. Uvedl, že Seehofer by měl rovněž upřesnit, jak by opatření fungovalo. „Nemůžeme na hranicích s Polskem nebo Českem natáhnout žiletkový drát, abychom Afgháncům zabránili v neoprávněném vstupu. Teprve až ministr vnitra vysvětlí, co by se s afghánskými běženci na hranicích mělo dělat, může vyslat spolkovou policii,“ dodal. (ČTK)