Vláda rozhodne, kdo dostane třetí dávku očkování proti covidu-19

O okruhu lidí, kteří by měli dostat třetí posilující dávku očkování proti covidu-19, má na dnešním zasedání rozhodnout vláda. Přeočkování by mělo podle premiéra Andreje Babiše (ANO) začít 20. září a má se týkat například lidí nad 65 let nebo klientů pobytových sociálních služeb.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) kabinetu také navrhne zavedení povinného testování neočkovaných klientů a zaměstnanců sociálních služeb.

O podmínkách podání třetí dávky očkování bude dnes ještě před vládou jednat její rada pro zdravotní rizika. Očekává se, že ministři se budou řídit stanoviskem odborných lékařských společností. Ty v minulých dnech doporučily, aby třetí dávku dostali například lidé po transplantacích orgánů, senioři nad 65 let, lidé v domovech pro seniory, pacienti s chronickými onemocněními a také zdravotníci a pracovníci v sociálních službách.

Kabinet se bude zabývat i několika poslaneckými návrhy, uvolněním peněz na odměny policistů v souvislosti s konáním voleb do Sněmovny, výroční zprávou Státního fondu kinematografie za loňský rok nebo zprávou o měnové politice.

Vláda zřejmě podpoří poslanecký návrh, který upravuje platnost závazného stanoviska ministerstva životního prostředí k vlivům významných dopravních staveb na životní prostředí. Souhlas vysloví pravděpodobně i s návrhem na změnu zákona o myslivosti se zdůvodněním, že odpovídá dřívější vládní novele, pouze navrhuje schválení Sněmovnou v prvním čtení. Podpořit by mohla i poslanecký návrh úprav v transplantačním zákoně.

Na návrh ministra vnitra by mohla vláda uvolnit 23,8 milionu korun na platy policistů, kteří budou zajišťovat pořádek a bezpečnost při říjnových sněmovních volbách. (ČTK)