O okruhu lidí, kteří by měli dostat třetí posilující dávku očkování proti covidu-19, má na dnešním zasedání rozhodnout vláda. Přeočkování by mělo podle premiéra Andreje Babiše (ANO) začít 20. září a má se týkat například lidí nad 65 let nebo klientů pobytových sociálních služeb.