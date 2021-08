Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má k dispozici interní audit svého resortu. Ten se zabývá faktem, že soudy opakovaně ruší úřadem vydávaná protiepidemická opatření. Zveřejnit jej chce v září, podle Vojtěch jsou ve hře personální důsledky.

Soudy zrušily více než 25 mimořádných opatření, které ministerstvo v době boje proti epidemii covidu-19 vydalo. Často argumentovaly tím, že nebyly dobře odůvodněné. Vojtěch proto po svém návratu zadal audit, aby prověřil, zda a kteří jeho podřízení chybovali.

„Ještě bych nechtěl komentovat jeho výsledky. Budeme to řešit i se státním tajemníkem,“ uvedl ministr. „Jak to bylo přesně, to se dá těžko dohledat do detailů. Je pravdou, že nebylo vše úplně v pořádku,“ dodal. (ČTK)