Mexiko zasáhl hurikán Nora, kde způsobil bleskové povodně a sesuvy půdy. Nebezpečnější má být hurikán Ida, který se blíží k pobřeží Louisiany a má v příštích hodinách sílit. New Orleans vyhlásilo částečnou evakuaci.

„Můžeme to shrnout tak, že tohle bude jeden z nejsilnějších hurikánů, které Louisianu zasáhly od roku 1850,“ řekl v sobotu guvernér tohoto státu John Bel Edwards.

Živel by měl do stáhu na Jihu USA dorazit přesně po 16 letech, kdy tuto oblast poničil hurikán Katrina. Louisiana vyhlásila stav nouze, vyzval své obyvatele, aby se uchýlili do bezpečí.

Ida totiž může přinést vítr o rychlosti více než 200 kilometrů v hodině, způsobit obrovské vzedmutí hladiny moře a extrémně silné srážky.

Varování vyhlásila i Alabama a Mississippi. (ČTK)