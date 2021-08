Írán obvinil amerického prezidenta Joea Bidena ze vznášení hrozeb vůči němu. Biden při setkání s izraelským premiérem Bennettem řekl, že v jednání o íránském jaderném programu dávají USA přednost diplomacii, ale pokud nebude úspěšná, existují i jiné možnosti.

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chamení dnes řekl, že se Bidenova administrativa v požadavcích vůči Íránu v ničem neliší od té předchozí exprezidenta Donalda Trumpa.

„Zdůrazňování ‚jiných možností‘ použitelných vůči Íránu je nelegální ohrožování země a dává Íránu právo na odpovídající reakci,“ řekl dnes tajemník íránské bezpečnostní rady Alí Šamchání.

Bidenova administrativa dala najevo, že se chce vrátit k dohodě o íránském jaderném programu (JCPOA), od níž Trump roku 2018 odstoupil. Írán ji ale v mnohém porušuje, což maří naději na udržení dohody při životě.

Izrael JCPOA kritizuje od jejího uzavření v roce 2015 a nesouhlasí s možným návratem Spojených států k dokumentu. Opakuje, že je odhodlán zabránit Íránu získat jadernou zbraň.

Vídeňská jednání o JCPOA jsou pozastavena od 20. června, protože se čekalo, až do funkce prezidenta v Íránu nastoupí nově zvolený ultrakonzervativec Ebráhím Raísí.

Chameneí dnes USA ostře kritizoval. „Američané neznají stud. Sami od dohody odstoupili před očima všech a teď vznášejí požadavky, jako by to byla Islámská republika (Írán), kdo od ní odstoupil,“ řekl.

„Tato americká vláda se neliší od té předchozí, protože to, co žádá po Íránu, je jinými slovy totéž, co chtěl Trump,“ dodal Chameneí.

USA svůj návrat k dohodě podmiňují požadavkem, aby Írán začal znovu dodržovat její podmínky. Teherán ale dohodu nyní porušuje v mnoha bodech, zejména v obohacování uranu. JCPOA předpokládala, že Írán bude obohacovat jenom do 3,67 procenta, nyní obohacuje na 60 procent. Izrael nepochybuje, že chce Írán získat jadernou zbraň, což Teherán popírá. (ČTK)