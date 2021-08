Estonské prezidentské volby budou mít zřejmě jediného uchazeče. Registrace kandidátů pro pondělní volby končí dnes, nezbytnou podporu alespoň 21 poslanců zatím získal pouze bývalý státní auditor a ředitel Národního muzea Alar Karis.

Pokud se nepřihlásí nikdo další, nebude mít soupeře a jak dnes napsala agentura AP, nastane bezprecedentní situace za 30 let historie Estonska.

Prezidenta v zemi volí poslanci a podmínkou zvolení je získat aspoň 68 ze 101 dostupných hlasů. Pokud je v pondělním kole kandidát nezíská, budou v úterý následovat další dvě kola.

Současnou hlavou státu je od roku 2016 bývalá ekoložka a ekonomka Kersti Kaljulaidová, jíž mandát vyprší v říjnu. Podle AP by podruhé kandidovala, pokud by volili všichni Estonci. Kaljulaidová je mezi lidmi oblíbená, ale v parlamentu se takové oblibě netěší kvůli své kritičnosti vůči politikům.

Spisovatel, někdejší ministr obrany a diplomat Jaak Joerüüt nedávno napsal, že „volby s jediným kandidátem náleží do éry Sovětského svazu“. „Je to neetické, ale s podivem by to bylo legální,“ napsal. Estonsko, v němž žije 1,3 milionu lidí, bylo v minulosti jednou ze sovětských republik, nezávislé je od roku 1991 a nyní je členem Evropské unie i NATO.

Karise chce v parlamentním hlasování podpořit vládní Reformní strana (RE) premiérky Kaji Kallasové i její koaliční partner Estonská strana středu (EKK). Dohromady mají 59 poslanců a podle AP Karise podpoří ještě nejméně devět zákonodárců ze tří opozičních stran.

Pokud by Karis kandidoval sám a nezískal potřebné hlasy ani v úterý, přesunul by se volební proces do 208členného volebního sboru, který by o nové hlavě státu rozhodl v září. (ČTK)