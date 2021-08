Na pražské Letné se sešlo shromáždění příznivců strany Volný blok na akci nazvané Festival svobody. Pořadatelé před polednem uvedli, že na místě jsou tisíce lidí, podle policie tam bylo kolem desáté asi 400 lidí.

Policejní mluvčí Jan Daněk řekl, že další průběžná čísla zatím k dispozici nemá. Od začátku se ale počet účastníků znatelně zvýšil. Na místo se už před desátou hodinou sjížděli lidé v autech se státními vlajkami a další všech věkových skupin přicházeli i během dopoledne. Účastníci mj. vyjadřují nesouhlas s vládními omezeními kvůli covidu-19 a s očkováním.

Ke shromážděným promluvily například jednička pražské kandidátky a někdejší kandidátka na prezidentku Jana Bobošíková a také členka Rady České televize Hana Lipovská, která vede kandidátku Volného bloku v Pardubickém kraji. Bobošíková kritizovala to, že děti ve školách by měly na začátku školního roku podstoupit tři vlny plošného testování. Rodičům nabídla leták s formulářem odmítajícím očkování dětí a vyzvala rodiče, aby jej donesli ošetřujícím lékařům i do škol.

Předsedkyní strany je Jana Volfová, která byla na přelomu tisíciletí poslankyní za ČSSD a později působila v neparlamentních politických subjektech. Volebním lídrem je poslanec Lubomír Volný, který byl v minulých sněmovních volbách zvolen na kandidátce SPD Tomia Okamury, SPD později opustil. Shromáždění na Letné by mělo skončit kolem 18:00, na akci dohlížejí policisté.

Na podporu strany na pódiu vystoupila například country zpěvačka Hana Lounová, zpěvačka Ilona Csáková a také zpěvák a skladatel Roman Horký. „Je to festival svobody a naší občanské síly,“ řekl účastníkům Volný. Lidé si mohou ve stáncích koupit třeba knihu Volného flákanec, která odkazuje na Volného potyčku s několika dalšími poslanci během jednání Sněmovny. Zájemci také mohou podepsat petici za návrat dětí do škol bez testování a nošení roušek. Pro děti je připraven skákací hrad. (ČTK)