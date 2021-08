Muž odsouzený za vraždu Roberta Kennedyho by se mohl dostat na svobodu

Kalifornský výbor pro podmínečné propuštění doporučil osvobodit z vězení muže odsouzeného za vraždu někdejšího senátora Roberta Kennedyho. Sirhan Sirhan strávil za mřížemi přes 50 let. Konečné rozhodnutí bude zřejmě na guvernérovi státu Gavinu Newsomovi.

