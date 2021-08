Fotbalista Cristiano Ronaldo se po dvanácti letech vrací do klubu Manchester United. „Vítej doma,“ uvítal ho klub na svém twitterovém účtu. Ronaldo dosud hrál za italský Juventus Turín. (AFP News)

#BREAKING Manchester United agree deal with Juventus for return of Cristiano Ronaldo – club #AFPSports pic.twitter.com/r3axSal8tR

— AFP News Agency (@AFP) August 27, 2021