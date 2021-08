Několik týdnů před volbami vláda tvrdí, že obranný rozpočet poroste mnohem rychleji, než dosud. Ministr obrany Metnar mluví o nárůstu o dvě miliardy pro příští rok (oproti plánům), celkem na 92 miliard Kč. Rozdíl je přitom nižší.

Při jednání s @alenaschillerov jsme se dohodli na růstu obranného rozpočtu v dalších letech. Oproti červnovému návrhu MF bychom měli dostat o 2 mld. více v příštím roce a o 5 a 10 mld. více ve výhledech na roky 2023 a 2024. pic.twitter.com/8belnPUPPB — Lubomír Metnar (@metnarl) August 27, 2021

Ještě letos v červnu vláda ohledně obranného rozpočtu říkala úplně jiná čísla. Pro rok 2022 počítala s 90,7 miliardami korun, pro rok 2023 s 95 miliardami a pro rok 2024 s 99,5 miliardami Kč.

Odpovídalo by to tomu, že by do roku 2024, kdy chtějí členské státy NATO vydávat na vlastní obranu každý alespoň 2 % svého HDP, Česko v tomto ukazateli postoupilo pouze k 1,47 % HDP.

Nyní ministerstvo financí mluví o 92,02 mld. Kč v příštím roce, 99,9 mld. Kč v roce 2023 a 109,5 mld. Kč v roce 2024. Celkový rozdíl v těchto třech letech činí 16,2 miliardy korun ve prospěch armády – alespoň podle dnes představených čísel. Obranný rozpočet by se tak dostal zhruba na 1,6 % HDP v roce 2024 (podle současné predikce vývoje HDP).

Znamená to, že rozdíl pro příští rok není dvě miliardy, jak říká ministr obrany, ale 1,3 miliardy Kč.

Vláda opakovaně uvádí, že bezpečnost a přezbrojení armády modernější technikou patří k jejím prioritám, premiér Babiš i ministryně financí Schillerová začali kvůli tomu v poslední době také jezdit na návštěvy na vojenské útvary.

V minulosti ale opakovaně armádě peníze ubírali, respektive omezovali tempo odsouhlaseného a přislíbeného růstu obranného rozpočtu. Česko v této položce stále patří mezi hlavní „černé pasažéry“ v rámci NATO.