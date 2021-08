Do červené kategorie cestovatelského semaforu se od pondělí 30. srpna nově přesune Německo, portugalská Madeira a španělské Baleárské ostrovy. Do oranžové kategorie se od pondělí zařadí San Marino.

Osoby vracející se ze země v červené či tmavě červené kategorie musí ještě před návratem do Česka vyplnit příjezdový formulář a zároveň musí před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu.

Pro tyto cestovatele platí také povinnost podstoupit po návratu do Česka PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR. Do té doby je nutné zůstat v samoizolaci.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den a nejpozději však 14. den PCR test. Do doby výsledku je nutná samoizolace. (MZCR)