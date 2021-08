Ministr zahraničí Jakub Kulhánek odsoudil dnešní teroristické útoky v Afghánistánu. „Důrazně odsuzuji zavrženíhodné teroristické útoky v Kábulu. Lituji smrti Afghánců a příslušníků americké armády,“ napsal ministr na Twitteru.

I strongly condemn the despicable terrorist attack in Kabul. I mourn the death of Afghans and members of the US military.

— Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 26, 2021