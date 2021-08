Akademie věd ČR má v příštím roce hospodařit s rozpočtem více než sedm miliard korun. Meziročně jde zhruba o tříprocentní nárůst.

Akademie věd ČR má v příštím roce hospodařit s rozpočtem více než sedm miliard korun. Meziročně jde zhruba o tříprocentní nárůst. Po dnešním jednání o tom informovaly předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Schillerová uvedla, že předloží vládě návrh celkových výdajů na vědu a výzkum ve výši zhruba 39,4 miliardy korun. To odpovídá požadavkům Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a dalších zástupců vědy a výzkumu. Původně ministerstvo financí navrhlo rozpočet výrazně nižší.

„Náš rozpočet bude nyní dělat něco přes sedm miliard korun, což je zhruba tříprocentní nárůst oproti letošnímu roku,“ řekla Zažímalová.

„Ekonomové i neekonomové prokázali opakovaně, že to jsou nejnávratnější investice, které vůbec může stát udělat,“ uvedla předsedkyně akademie. Ocenila, že se rozpočet alespoň mírně zvýší, i když by uvítala větší nárůst. Letošní rozpočet Akademie věd ČR je zhruba 6,7 miliardy korun

Schillerová uvedla, že resort vyhověl požadavkům RVVI a dalších zástupců akademické sféry a vysokých škol ohledně růstu celkových státních výdajů na vědu. „To číslo v rozpočtu, který pošlu na vládu, je zhruba 39,4 miliardy,“ řekla ministryně.

RVVI na jaře schválila návrh rozpočtu na vědu ve výši 39,35 miliardy korun. Původní návrh ministerstva financí pro příští rok počítal s 36,1 miliardy korun, meziročně by to bylo o 3,6 procenta méně. Zástupci akademické sféry v červnu označili tento záměr za krátkozraký. Snížení rozpočtu by podle kritiků oslabilo možnosti výzkumu a naopak zvýšilo odliv talentovaných vědců do zahraničí. Letošní rozpočet na vědu je 37,5 miliardy korun. (ČTK)