Při výbuchu na letišti zahynuli čtyři příslušníci americké námořní pěchoty a tři byli zraněni, informoval americký velvyslanec v Kábulu. Několik obětí potvrdilo také americké ministerstvo obrany. (Wall Street Journal)

NEW: Pentagon confirms that “a number” of American military personnel were killed in today’s “complex attack.” They call it “heinous.” pic.twitter.com/rpq2l7onLU

— Lewis Goodall (@lewis_goodall) August 26, 2021