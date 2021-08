Senátní výbor pro zdravotnictví zrušil seminář na téma „Co budeme učit mediky o infekci SARS CoV 2“. Deníku N to potvrdil organizátor akce Jan Žaloudík. Akce vyvolávala kontroverze, měli na ní vystoupit třeba viroložka Soňa Peková nebo vakcinolog Jiří Beran.

Podle informace předsedy Výboru pro zdravotnictvi Senátu PČR Dr. Romana Krause byl seminář na téma “Co budeme učit mediky o infekci SARS CoV 2”, který se měl konat 20. září jeho organizátorem prof. Žaloudíkem zrušený. Po četných reakcích odborné veřejnosti. https://t.co/4sGiHLgGqx — Rasti Madar (@RastiMadar) August 26, 2021

„Ano, je to pravda. V pondělí jste (novináři, pozn. red) volali, jak může být takto špatný seminář. My si v Senátu nemůžeme dovolit, abychom selektovali názory. Nemůžeme si dovolit cenzuru, filtraci, selekci. Tak jsme to zrušili,“ řekl Žaloudík.

Výběr přednášejících kritizovali odborníci. Vadil jim výběr hostů. Třeba vakcinolog Beran byl ministerstvem v minulosti označen za jednoho z hlavních dezinformátorů o covidu. Vědkyně Irena Koutná stejně tak za to, že dlouhodobě vyzývá k promořování