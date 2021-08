U letiště v Kábulu byla slyšet exploze. Výbuch potvrdil mluvčí Pentagonu John Kirby. Není jasné, kolik je na místě obětí. Západní státy dříve dnes varovaly před možným teroristickým útokem.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021