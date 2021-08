Podle předsedy Svobodných Libora Vondráčka by vláda neměla nikoho přesvědčovat k očkování. Byl by pro to, aby zájemcům stát zaplatil místo vakcíny například návštěvu bazénu, aby mohli plaváním budovat obranyschopnost vůči nemocem. Řekl to v předvolebním speciálu Studia N.