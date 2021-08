NYT: V Afghánistánu je až 250 000 Afghánců s nárokem na americké vízum

V Afghánistánu je stále asi čtvrt milionu Afghánců s nárokem na zvláštní americké vízum. To je příliš velký počet na to, aby je USA stačily evakuovat do 31. srpna, což je nejzazší termín konce evakuací, píše americký deník New York Times.

Deník píše, že i kdyby se podařilo udržet současnou rychlost evakuací 20 000 lidí denně, celá skupina se z Afghánistánu nedostane.

Radikální hnutí Tálibán ovládlo 15. srpna Kábul a od té doby se snaží z Afghánistánu dostat cizinci i afghánští spolupracovníci západních misí s rodinami. Dosud USA evakuovaly 82 300 lidí, nejnověji evakuaci brzdí hrozba teroristického útoku na kábulském letišti.

Na zvláštní americké vízum mají nárok tlumočníci, poradci a další Afghánci, kteří během dvaceti let působení USA v Afghánistánu spolupracovali s americkou vládou nebo s americkými organizacemi. Nárok na vízum mají také rodinní příslušníci těchto lidí, protože panuje obava ze msty Tálibánu.

USA ale neoznámily, kolik těchto lidí je stále v Afghánistánu. NYT napsal, že je nemožné získat přesné údaje. Odhad o čtvrt milionu Afghánců, kteří jsou stále v zemi, je založen na zprávách o zaměstnanosti v Afghánistánu, jež ročně zveřejňovalo ministerstvo obrany. Existují i jiné odhady, podle nichž má nárok na víza 100 000 až 300 000 lidí. Jiný výpočet dokonce hovoří o milionu Afghánců, kteří jsou stále v zemi a mají nárok na zvláštní vízum.

K odhadům počtu Afghánců s nárokem na vízum se používaly zprávy ministerstva obrany o počtu zaměstnaných Afghánců, o délce jejich kontraktů a odhadované velikosti jejich rodin. Zařazení mohou být do dvou vízových programů – jeden předpokládá udělení zvláštních víz tlumočníkům, poradcům a překladatelům, kteří pracovali pro americké velvyslanectví a americkou armádu, druhý je určen těm, kdo pracovali pro americké organizace a na projektech podporovaných USA.

Do těchto vízových programů se nedostane mnoho Afghánců, kterým hrozí msta Tálibánu, protože pracovali s afghánskou vládou a armádou, byli aktivisty nebo patří k náboženským menšinám. Mezinárodní záchranný výbor (IRC) odhaduje, že s institucemi USA spolupracovalo na 300 000 Afghánců.

Americký prezident Joe Biden v úterý řekl, že chce všechny zbývající americké vojáky z Afghánistánu stáhnout do 31. srpna, i když dodal, že termín lze upravit. Bez vojáků evakuace nebudou možné. V USA podle NYT mnoho představitelů pochybuje, že se do té doby podaří evakuaci dokončit. Z Afghánistánu se zatím dostalo 4500 amerických občanů a jejich rodinných příslušníků, 1500 Američanů je stále v zemi.

Podle ministra zahraničí Antonyho Blinkena USA evakuují co nejvíc afghánských spojenců a všichni, kdo chtějí odejít, by měli dostat možnost tak učinit. Tálibán slíbil, že lidem s právem na evakuaci zajistí volný průchod i po vypršení srpnové lhůty. V úterý ale hnutí oznámilo, že nebude k letišti pouštět Afghánce.

Dnes nečekaně američtí diplomaté v Kábulu vyzvali americké občany, aby okamžitě opustili vstupy na letiště, protože hrozí teroristický útok. Podle bezpečnostního zdroje citovaného stanicí CNN jde o „velmi specifickou hrozbu“ útoku křídla Islámského státu působícího v Afghánistánu, které chce zaútočit na dav v letištním prostoru. (NYT)