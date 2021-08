Čtyři ruská vojenská transportní letadla odletěla z Kábulu s Rusy a občany dalších postsovětských zemí. Oznámila to agentura TASS s odvoláním na ministerstvo obrany. Začala tím evakuace Rusů z Afghánistánu.

vládnutého radikálním islamistickým hnutím Tálibán, které je v samém Rusku od února 2003 zakázáno jako teroristická organizace.

„Čtyři letadla vojenského dopravního letectva s občany Ruské federace, členských států Organizace dohody o kolektivní bezpečnosti (Běloruska, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu), Uzbekistánu a Ukrajiny odletěla z kábulského letiště a v současnosti uskutečňují přelet do Ruské federace,“ informovalo ministerstvo. Uvedlo, že všechna letadla mají na palubě zdravotníky s nezbytným zařízením a léky pro případné poskytnutí pomoci během letu, jakož i zásoby pitné vody, jídla a oblečení.

Organizace dohody o kolektivní bezpečnosti (ODKB) je vojenská aliance několika bývalých sovětských republik vedená Moskvou.

Podle listu Izvěstija, který má zpravodaje na místě, do evakuačního seznamu bylo zapsáno celkem 511 lidí, které přepravují tři transportní letouny Il-76, přestavěné pro tento případ na dvoupodlažní, a jeden dopravní stroj Il-62. „Evakuace Rusů z Afghánistánu začala nástupem do autobusů u ruského velvyslanectví. Kolona se pak vydala na kábulské letiště. Přesun ztěžovaly dopravní zácpy, jakož i zastávky na kontrolních stanovištích tálibů,“ napsal deník.

O situaci v Afghánistánu dnes telefonicky hovořil ruský prezident se svým čínským protějškem. Vladimir Putin a Si Ťin-pching se podle komuniké Kremlu shodli na posílení spolupráce v boji proti hrozbám šíření terorismu a pašování drog z Afghánistánu. „Je důležité rychle nastolit mír v této zemi a zabránit, aby se nestabilita rozšířila do sousedních regionů,“ uvedlo komuniké, ze kterého citovala agentura AFP. Ta upozornila, že Rusko, které zaujalo spíše smířlivý postoj vůči Tálibánu a které vybízí k „národnímu dialogu“ v Afghánistánu, se stejně jako Čína obává o bezpečnost postsovětské Střední Asie.

Vůdce protitálibánského odporu v severoafghánském údolí Pandžšír Ahmad Masúd ruskému listu RBK řekl, že spoléhá na jednání s Tálibánem a že doufá, že tyto rozhovory by mohlo zprostředkovat Rusko. „Tisíce lidí“ jsou podle Masúda „ochotny a připraveny bojovat“, ale boje ještě nezačaly, a tak jednání by měla dostat šanci. „Jsme připraveni jednat. Jsme připraveni dát šanci míru. Doufáme, že další země, naši sousedé, regionální mocnosti, zasáhnou a vyvinou tlak na Tálibán, aby přistoupil na jednání,“ řekl Masúd. Rusko by podle něj mělo ve svém vlastním zájmu do afghánských záležitostí zasáhnout a přimět Tálibán k rozhovorům, aby zabránilo eskalaci násilí. A vítězství extremistické ideologie v Afghánistánu by způsobilo požár „v celé Střední Asii a na jihu Ruska“, varoval Masúd.

„Kdyby tálibové chtěli vyřešit problém v Pandžšíru silou, stihli by to za den. Pandžšír je velmi malinký. Ale nechtějí to tak udělat, pokud se jim dá věřit, respektive věřit signálu, který předali mým prostřednictvím,“ prohlásil ruský velvyslanec v Kábulu Dmitrij Žurnov podle agentury Interfax. Pokud tálibové dodrží své sliby, pak podle velvyslance Pandžšír jen „lehce smáčknou“, aby si tamní vůdci uvědomili beznadějnost ozbrojených výpadů. Interfax dodal, že Tálibán přes ruské velvyslanectví zaslal zástupcům údolí návrh politické dohody a také s nimi dnes podle neoficiálních zdrojů jednal. Příští kolo rozhovorů by mělo být závěrečným.

S blížícím se termínem ukončení odchodu amerických vojáků z kábulského letiště v posledních dnech západní země urychlily evakuace svých občanů, diplomatů a afghánských spolupracovníků.

Ruská společnost UTair podle webu stanice BBC oznámila, že neznámí pachatelé se vloupali do jejího vrtulníku Mi-8MTB na kábulském letišti a vykradli jej. Z helikoptéry podle ruských médií zmizely doklady, hasicí přístroje, sekyrka, neprůstřelné vesty, kyslíkové masky, přenosná vysílačka a další předměty. Vrtulník byl mezitím přemístěn na bezpečnější místo. UTair létá ve službách OSN a z Kábulu evakuovala více než 200 pracovníků světové organizace, dodala BBC. (ČTK)