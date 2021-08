Osobnosti se v Kalifornii hádají o odvolání guvernéra

V Kalifornii roste napětí kvůli hlasování o odvolání demokratického guvernéra Gavina Newsoma. Komička Sarah Silvermanová vyzvala, aby lidé hlasovali proti, podle moderátora Fox News Tuckera Carlsona je naopak odvolání „poslední možností, jak zachránit stát“.

Veřejné osobnosti v Kalifornii se zapojují do hlasování o odvolání demokratického guvernéra Gavina Newsoma. Komediální herečka Sarah Silvermanová (na snímku) je proti, moderátor Fox News Tucker Carlson je zase pro. Foto: Gage Skidmore, Flickr,

CC BY-SA 2.0

Kaliforňané dostali do svých schránek hlasovací lístky, v nichž mají odpovědět na dvě otázky: Zda chtějí odvolání stávajícího guvernéra Gavina Newsoma a pokud ano, kdo by jej měl nahradit.

„Zaškrtněte tam Ne a pošlete to zpátky. To je celé. Jestli republikáni zjistí, že jim tenhle trik funguje, zkusí to úplně všude,“ vyzvala známá komediální herečka a spisovatelka Sarah Silvermanová.

S tím ale prudce nesouhlasí vlivný moderátor stanice Fox News Tucker Carlson, který ve vysílání zdůraznil vysoký počet lidí bez domova, který je podle něj způsoben závratnou výší cen domů v Kalifornii. „Medián poprvé přesáhl 800 tisíc dolarů,“ řekl moderátor. (Jde o zhruba 16,5 milionu korun).

„Odvolání Newsoma může být poslední šancí, jak zachránit tento stát, a vám by na tom mělo záležet, protože jde o vaši zemi,“ vyzval své diváky v Kalifornii, aby se voleb zúčastnili.

K odvolání guvernéra se musí vyslovit pro 50 procent hlasujících. Místo něj by pak byl zvolen ten s nejvíce hlasy, což má nyní s 18 procenty republikán Larry Elder. Pokud by byl zvolen, stal by se prvním černošským guvernérem Kalifornie. (Fox News)

