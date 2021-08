Do romské vesnice Lomnička na Slovensku se přestěhovalo už šest řeholních sester, které tam pomáhají s výchovou místních dětí. „Dostat se k lékaři znamená jít čtyři kilometry pěšky. Pokud pošlete některou rodinu na vyšetření do Starej Ľubovne, je to pro ně jako cesta do New Yorku,“ popisuje sestra Jacoba. (Denník N)