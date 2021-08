Rozhodnutí o těžbě lithia padne do dvou let

Finální rozhodnutí o využití ložisek lithia na Cínovci padne v roce 2023. Informoval o tom šéf ČEZ Daniel Beneš, podle kterého se musí počkat na výsledky finální studie proveditelnosti.

Ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček a generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš po podpisu smlouvy mezi státem a energetickou firmou ČEZ o přípravě nového jaderného bloku v Dukovanech v červenci 2020. Foto: ČTK

Lithium lze zpracovat dvěma metodami. „O metodě, kterou použijeme na zpracování, bychom rádi rozhodli v roce 2023 tak, abychom byli schopni najet s výrobou v roce 2025, aby se nám tento harmonogram potkal s harmonogramem využití lithia při výrobě baterií, především baterií do elektromobilů,“ řekl Beneš.

Plánovaná česká továrna na baterie do elektromobilů, takzvaná gigafactory, by mohla vyrobit baterie o kapacitě více než 30 gigawatthodin, což vystačí pro 400 000 až 800 000 osobních automobilů ročně.

„Gigafactory vždy staví konsorcium technologického partnera, energetického developera a partnera z automobilového průmyslu. Rádi bychom rozhodnutí o finálním konsorciu dali do konce roku,“ pronesl Beneš s tím, že továrna by mohla být postavena v roce 2025. Stát by mohla v areálu bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov 1 na Chomutovsku, kterou loni ČEZ odstavil. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) řekl, že jakmile se rozhodne o stavbě, začnou práce na rozšíření okolní silniční infrastruktury.

Na Cínovci se počítá s hlubinnou těžbou, ruda se má drtit přímo v dole. O tom, kde bude zpracovatelský závod, rozhodnuto není. Podle Beneše se zatím neobjevily žádné překážky, které by v těžbě bránily.