Až 60 fotbalistů z Anglie přijde o zápasy národních týmů v rizikových zemích

Kluby anglické Premier League nebudou uvolňovat hráče pro reprezentační srazy, pokud mají cestovat do zemí, které Británie považuje za rizikové z hlediska pandemie. Fotbalisté nedostali výjimku a po návratu by museli do karantény.

„Společně s Fotbalovou asociací a vládou jsme vedli rozsáhlá jednání ve snaze najít řešení, ale kvůli pokračujícím obavám o veřejné zdraví v souvislosti s příjezdy ze zemí z červeného seznamu nebyla udělena žádná výjimka,“ napsali zástupci ligy v oficiálním prohlášení.

Už v pondělí odmítl Liverpool uvolnit na sraz pro nadcházející kvalifikaci mistrovství světa egyptskou hvězdu Mohameda Salaha. Kapitán národního týmu by totiž musel kvůli pandemickým opatřením po návratu z Káhiry do Anglie do karantény a zmeškal by dva zápasy Premier League.

Rozhodnutí se týká i dalších zemí jako Argentina, Brazílie, Mexiko či Turecko a na reprezentační srazy kvůli němu jen z anglické Premier League nepojede až 60 hráčů. (Sky Sports)