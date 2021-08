Finanční úřad podal daňovou exekuci na muže, který nebyl poplatníkem daně. K situaci došlo poté, co muž prodal svoji nemovitost, dalších šest let ale úřad stále evidoval nedoplatky. Do sporu se vložil ombudsman, úřad následně chybu napravil, uvádí web ochránce práv.