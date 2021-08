Změna izraelské vlády vztahy s ČR nemění, pozvání do ČR mají prezident i vláda

Změna izraelské vlády neznamená žádnou změnu ve vztazích České republiky s Izraelem. Do Česka dostal pozvání nový izraelský prezident Jicchak Herzog, Praha nadále usiluje i o společné jednání obou vlád.

Velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický řekl, že česká diplomacie navrhuje pro jeho konání druhé čtvrtletí příštího roku. Stropnický chválí české rozhodnutí otevřít od 1. března úřadovnu velvyslanectví v Jeruzalémě. Premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) v pondělí v úvodu porady českých velvyslanců v Praze shodně podpořili posílení diplomatického zastoupení v Jeruzalémě.

Izraelský parlament vyslovil v polovině června důvěru koaliční vládě, kterou vede Naftali Bennett z nacionalistické strany Jamina. Od nového kabinetu Stropnický neočekává změnu v přístupu k ČR. „V Izraeli vnímají, že některé jiné státy jim dávají najevo nějakou vstřícnost, ale bývá to třeba podmíněno nějakou konkrétní momentální situací. Oni čtou velmi přesně, že u nás je ta vazba kontinuální a opravdová,“ řekl.

Pozvání do Česka už dostal prezident Herzog, který se ujal funkce v červenci. „Neříkám, že příští měsíc, ale může v dohledné době Prahu navštívit,“ uvedl Stropnický. Ambicí zůstává i to, aby se v Česku uskutečnilo společné jednání vlád obou zemí. Zatím naposledy spolu oba kabinety zasedaly v roce 2016 v Jeruzalémě, uspořádání dalšího jednání zkomplikovala vnitropolitická situace v Izraeli, kde se opakovaně konaly předčasné volby.

Izraelská strana podle Stropnického na české návrhy ohledně mezivládního jednání reaguje vlídně. „Ale protože se dělo, co se dělo, tak to nebylo možné. Vlády byly těsně před pádem nebo těsně po zvolení. Když k tomu přičtete covid-19, tak to opravdu nešlo, protože dokázat nakazit dvě vlády naráz, to by byl husarský kousek,“ uvedl. Z bezpečnostních důvodů by podle něj jistě nepřijeli všichni izraelští ministři, ale například premiér s dalšími pěti zástupci. „V tomto kalendářním roce jednání stoprocentně nebude, je určitá šance na příští rok. Já se budu snažit, aby to byl třeba druhý kvartál, ale to je návrh z české strany,“ řekl.

Velvyslanectví ČR nadále sídlí podobně jako zastupitelské úřady většiny zemí v Tel Avivu. Otevření úřadovny v Jeruzalémě odsoudily v březnu palestinská samospráva či Liga arabských států (LAS) a označily jej za porušení mezinárodního práva. Babiš i Kulhánek tento týden hovořili o posílení zastoupení v Jeruzalémě. (ČTK)