Společnost Samsung oznámila svůj plán investic do růstu firmy pro následující tři roky. Do firmy chtějí investoři vložit dalších 206 miliard amerických dolarů, konkrétně do několika klíčových odvětví.

Samsung Group will invest $206 billion in the next three years to expand its footprint in biopharmaceuticals, artificial intelligence, semiconductors and robotics in the post-pandemic era, Samsung Electronics said https://t.co/s4ABhpxi36

— Reuters (@Reuters) August 24, 2021