Izrael začal očkovat třetí dávkou i lidi nad 30 let. Země, která byla dosud premiantem v očkování, hlásí nejvyšší denní přírůstky od února. V pondělí přibylo přes 9800 lidí nakažených koronavirem.

S odkazem na tamní ministerstvo zdravotnictví to oznámil list The Times of Israel.