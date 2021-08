Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) oznámil, že nemá dost informací k nehodě diplomatů pod vlivem alkoholu. „Pokud se to potvrdí, a tento případ právě teď vyšetřuje policie, bude to velmi závažné,“ řekl na tiskové konferenci ČSSD Kulhánek.

Řízení v opilosti je naprosto nepřijatelné. Takové chování mě dvojnásob mrzí u diplomatů, kteří by měli jít příkladem a to i když jsou mimo pracovní dobu. Případ šetří @PolicieCZ a na výsledky vyšetřování bude @mzvcr reagovat. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) August 24, 2021

„Pokud se to potvrdí, že dva vysoce postavení diplomaté ministerstva zahraničí takto nezodpovědně jednali, tak budu chtít po státním tajemníkovi, pokud to bude právně možné, aby z toho vyvodil odpovídající důsledky,“ shrnul Kulhánek. Upřesnil, že ho to lidsky velmi mrzí a vadí mu, že diplomaté, kteří reprezentují zemi navenek, se takto chovají.

